Турочакский район, Алтай, 13 апреля, 2022, 08:49 — ИА Регнум. В Республике Алтай за минувшие сутки после COVID-19 выздоровели 75 пациентов. Таким образом, всего к настоящему времени коронавирус победили 30 540 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперштаба.

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Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 33 975. За сутки выявлено 13 новых носителей. Диагноз подтвердился у жителей Турочакского, Шебалинского, Кош-Агачского, Усть-Канского районов и Горно-Алтайска.

«Число зарегистрированных летальных случаев за весь период – 651, в том числе 603 – от COVID-19, 48 – от иных причин. Проведено лабораторных исследований: за отчетные сутки – 584, за весь период – 435 350», — добавили в штабе.