Кувандык, Оренбургская область, , 08:47 — REGNUM В Оренбургской области начальник кувандыкского отдела полиции попал под уголовное преследование. Его подозревают в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Полиция Мвд.рф

По версии следствия, с 6 июня 2019 года по 15 октября 2021 года начальник отдела полиции и иные должностные лица возглавляемого им территориального подразделения незаконно систематически освобождения некоторых жителей Кувандыка от административной ответственности за различные правонарушения.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД Оренбуржья, факт возможной причастности сотрудника полиции к превышению должностных полномочий выявили оперативники собственной безопасности регионального Управления МВД. По результатам служебной проверки принято решение уволить его из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.