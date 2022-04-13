Барнаул, 13 апреля, 2022, 08:46 — ИА Регнум. В Алтайском крае к условным срокам приговорены охотники за древностями. Как сообщает 13 апреля прокуратура региона, судом установлено, что группа пятерых жителей региона, не имея соответствующего разрешения (открытого листа), в один из дней мая 2020 направилась в Алейский район для проведения незаконных археологических раскопок.

www. ryazangov. ru Археологи за работой

Прибыв на место, с использованием бетонного столба, закрепленного тросом к задней части автомобиля, они придавили траву, сняли слой грунта, чем повредили культурный слой.

Используя привезенные с собой специальные технические средства, осужденные, произвели поиск археологических предметов. Обнаружив место залегания, они нашли и изъяли четыре артефакта возраст которых составляет более 100 лет. В дальнейшем указанные лица были задержаны сотрудниками УФСБ по Алтайскому краю.

В судебном заседании подсудимые вину не признали, вместе с тем, на основании представленных суду доказательств постановлен обвинительный приговор, подсудимые признаны виновным, за указанное деяние назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком один год каждому. Приговор в законную силу не вступил.

Как сообщало ИА REGNUM, во Львовской области «чёрные археологи» уничтожили остатки зданий летописного города Звенигород, датировавшиеся XI–XII веков.

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