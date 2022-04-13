Париж, , 08:46 — REGNUM По данным газеты L’Opinion, Франция оказала Украине военную помощь на сумму 120 млн евро, передает BFM TV.

Франция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По информации L’Opinion, Франция потратила около 120 млн евро, чтобы помочь украинской армии «противостоять России».

Французские власти пока не подтвердили и не опровергли информацию газеты L’Opinion.

Как сообщало ИА REGNUM, Если бы президента Франции выбирали бы граждане Италии, то также понадобился бы второй тур голосования, об этом свидетельствуют опубликованные 12 апреля результаты опроса Bidimedia.

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