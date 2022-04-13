Канберра, 13 апреля, 2022, 08:48 — ИА Регнум. Вечером 12 апреля в ходе частного мероприятия в байдарочном клубе в Сиднее к премьер-министру Австралии Скотту Моррисон подошел молодой сторонник лейбористов, который начал его оскорблять и выкладывать видео в TikTok. Уже 13 апреля, выступая на пресс-конференции, лидер лейбористов Энтони Альбаниз прокомментировал инцидент, передает телеканал Nine News.

Australian Labor Party Лидер Лейбористской партии Австралии Энтони Альбаниз

Молодой пользователь сети TikTok Адисен Райт ранее сказал, что Моррисон «позор» для Австралии, прежде чем его «прогнали» полицейские. Позже тиктокер написал, что его «задержали», хотя полицейские просто попросили покинуть его помещение, поскольку мероприятие носило частный характер и он оскорбил одного из его высокопоставленных посетителей.

Лидер оппозиции Альбаниз назвал такой поступок своего сторонника «неуместным».

Он подчеркнул, что любой австралиец при желании может спокойно подходить и общаться с политиками. Именно поэтому он призвал ценить важность открытости демократического общества и не нарушать личную безопасность кого бы то ни было.