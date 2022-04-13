Владивосток, 13 апреля, 2022, 08:55 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей встречи с руководством Приморья рассказал о планах вступления республики в состав России.

Kremlin.ru, google, cc-by-4.0 Беседа с Президентом Белоруссии Александром Лукашенко Президент

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«Мы с Путиным не настолько глупы, чтобы действовать старыми методами. Мы отстроим такое единство, что у нас будут учиться, и как санкции преодолевать, и так далее», — цитирует Лукашенко телеграм-канал «Пул Первого».

Как сообщало ИА REGNUM, при встрече с губернатором Приморья у трапа самолёта Александр Лукашенко передал Олегу Кожемяко привет от главы государства Владимира Путина.