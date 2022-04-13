Абанский район, Красноярский край, , 08:43 — REGNUM В Красноярском крае перед судом предстанет мужчина, которого обвиняют в участии в групповом изнасиловании несовершеннолетней девушки в 2001 году. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного следственного управления СКР по региону.

Обвиняемый в изнасиловании 17-летней девушки ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии

По данным следствия, ночью 22 июня 2001 года в Абанском районе обвиняемый участвовал в проводах в армию своего знакомого. По этому поводу они распивали спиртное, после чего, сговорившись, молодые люди группой изнасиловали 17-летнюю односельчанку.

Семеро насильников были задержаны сразу после совершения преступления и осуждены на срок от 5 до 7,5 лет. Обвиняемому удалось скрыться и с декабря 2002 года он находился в федеральном розыске. Найти его и задержать удалось лишь спустя 20 лет, 16 марта 2022 года в Сосновоборске.

«В ходе следствия обвиняемый дал признательные показания. В настоящее время уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — отметили в ведомстве.