Канберра, , 08:46 — REGNUM 13 апреля в рамках предвыборной кампании лидер Лейбористской партии Австралии Энтони Альбаниз пообещал, что в случае прихода к власти его партии, он увеличит пособия по безработицы. Однако он добавил, что увеличение расходов на социалку не будет предусмотрено в первом бюджете, передает телеканал Nine News.

Лидер Лейбористской партии Австралии Энтони Альбаниз вместе с рабочими © anthonyalbanese. com. au

Альбаниз также отверг утверждения о том, что его партия «отказалась» от своего плана по увеличению выплат.

«Мы сказали, что у нас нет плана по увеличению пособия по безработице в нашем первом бюджете», — сказал лидер оппозиции.

Альбаниз объяснил, что не может сразу повысить всем пособия по безработице, так как государственный долг Австралии уже приближается к триллиону долларов и с этим надо что-то делать.

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