Сеул, , 08:42 — REGNUM В Южной Корее продолжают фиксировать сокращение остатка непогашенных кредитов. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Кредит 401(K) 2012

Согласно опубликованным данным, по состоянию на конец марта задолженность домохозяйств составила 1 квдрлн 59 трлн вон (~$861,3 млрд), что на 1 трлн вон (~$815,6 млн) меньше, чем в феврале текущего года.

Известно, что остаток непогашенных кредитов продолжает сокращаться четвертый месяц подряд.

Остаток по ипотечному кредитованию населения увеличился на 2,1 трлн вон (~$1,7 млрд), однако остаток по прочим кредитам, напротив, сократился на 3,1 трлн вон (~$2,5 млрд).

Специалисты ЦБ отмечают, что на сокращение объёмов кредитования повлияло повышение ключевой ставки, ужесточение правил кредитования и снижением спроса на жилье.