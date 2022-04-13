Долги жителей Южной Кореи по кредитам сократились на $815 млн
Сеул, 13 апреля, 2022, 08:42 — ИА Регнум. В Южной Корее продолжают фиксировать сокращение остатка непогашенных кредитов. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.
Согласно опубликованным данным, по состоянию на конец марта задолженность домохозяйств составила 1 квдрлн 59 трлн вон (~$861,3 млрд), что на 1 трлн вон (~$815,6 млн) меньше, чем в феврале текущего года.
Известно, что остаток непогашенных кредитов продолжает сокращаться четвертый месяц подряд.
Остаток по ипотечному кредитованию населения увеличился на 2,1 трлн вон (~$1,7 млрд), однако остаток по прочим кредитам, напротив, сократился на 3,1 трлн вон (~$2,5 млрд).
Специалисты ЦБ отмечают, что на сокращение объёмов кредитования повлияло повышение ключевой ставки, ужесточение правил кредитования и снижением спроса на жилье.