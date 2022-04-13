Глава Якутии заявил о стабилизации цен и создании запасов продовольствия
Якутск, 13 апреля, 2022, 08:52 — ИА Регнум. В Якутии перестали фиксировать факты необоснованного роста цен. Об этом заявил 13 апреля глава республики Айсен Николаев в своём телеграм-канале.
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Он заверил, что в регионе сформировали необходимый запас продовольствия. Тем не менее, по словам Айсена Николаева, бесперебойную доставку товаров в Нижний Бестях необходимо продолжать до открытия навигации. Решения по перевозке продовольствия должны быть согласованы и до конца апреля необходимый запас должен поступить в Якутск и Нижний Бестях, подчеркнул глава региона.
Под особым контролем будет проходить доставка продуктов питания на арктические территории республики. В том числе грузы туда намерены завозить по Северному морскому пути.
Как сообщало ИА REGNUM, завершается сезон грузоперевозок по льду реки Лена из посёлка Нижний Бестях в Якутск. До 15 апреля в столицу республики необходимо успеть переправить грузы, которые едут на станцию в 691 вагоне.