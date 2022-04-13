Веллингтон, , 08:42 — REGNUM С 23:59 прошлой ночи по местному времени власти Новой Зеландии разрешили полностью вакцинированным жителям соседней Австралии посещать страну без необходимости проходить карантин по прибытии. Теперь семьи и близкие смогут снова воссоединиться, однако послабление ограничений лишь добавляет проблем, поскольку в аэропортах Австралии уже наблюдаются длинные очереди из числа желающих уехать на отдых в преддверии пасхальных каникул. Об этом 13 апреля сообщил телеканал Nine News.

Новая Зеландия

Журналисты отмечают, что австралийцы, прибывающие в Новую Зеландию, по-прежнему обязаны сдать ПЦР-тест на COVID-19 или тест на антигены к коронавирусу.

Новая Зеландия начала открывать свои международные границы еще в конце февраля, и на последнем этапе, который начался в ночь на 13 апреля, негражданам из таких стран, как Австралия и Великобритания, больше не нужно соблюдать требование о карантине.

Журналисты пишут, что «любой, кто хочет совершить поездку, скорее всего, столкнется с долгим ожиданием в аэропорту». Так что, прежде чем попасть в страну, где был снят «Властелин колец», придется провести часы ожидания в очереди к стойке регистрации.

Читайте ранее в этом сюжете: В Австралии снова растет число новых случаев заражения коронавирусом