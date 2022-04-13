Мариуполь, ДНР, 13 апреля, 2022, 08:39 — ИА Регнум. В ходе боевых действий в Мариуполе украинские нацисты размещали свои огневые точки в операционном блоке больницы, прикрываясь находящимися в ней ранеными. Об этом 13 апреля рассказал одна из жительниц города.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Как рассказала жительница Мариуполя, слова которой приводит RT, она 20 марта привезла в больницу свою раненную сестру и осталась там помогать больным и другим раненным.

«Когда начался прямой обстрел травматологии и хирургии, мы спасали раненых и переводили их в подвал. И там, в подвале, уже мы находились. А врачи просто нас бросили», — сказала она.

Также женщина отметила, врачи больницы также показали киевским боевикам расположенный на четвертом этаже пустующий операционный блок больницы

«Там украинские военные зашли и поставили гранатомёты, вызывая огонь на себя, зная, что под ними 600 человек раненых», — добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в посольстве России в США заявили, что заявления пресс-секретаря Госдепа США о возможности применения химического оружия в ходе спецоперации являются «пустой болтовнёй».