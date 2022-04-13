Челябинск, 13 апреля, 2022, 08:38 — ИА Регнум. В Миассе Челябинской области дан старт высокотехнологичному производству комплекса аэродромных машин нового поколения. Об этом сообщает областной Фонд развития промышленности.

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Спецтехника предназначена для всесезонного обслуживания взлётно-посадочных полос. Она не имеет аналогов в России. В линейке находится три вида аэродромных машин. Ранее их закупали за рубежом.

На 95% российские модели будут состоять из отечественных комплектующих. Также они будут на 40% дешевле импортных, стоимость которых начинается от 35 млн рублей. Снизить себестоимость позволяет то, что комплектующие производятся здесь же.