Самара, , 08:41 — REGNUM Поучаствовать в наведении порядка после жалоб граждан на завышения цен на лекарства в Самарской области призвал сотрудников областного Росздравнадзора глава региона Дмитрий Азаров. Об этом он сообщил на заседании оперативного штаба в правительстве области.

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На заседании руководитель Росздравнадзора по Самарской области Антон Еремеев сообщил, что за минувший месяц в это ведомство не поступало ни одного сообщения о завышении цен на лекарственные препараты в регионе.

«На сегодняшний день обращений со стороны населения Самарской области в наш адрес не поступало о повышении цены на лекарственные препараты», — заявил глава надзорного ведомства.

Глава региона Дмитрий Азаров посоветовал ему самому сходить в аптеки и посмотреть цены.

«Давно там были? Ничего не заметили по динамике цен? Антон Евгеньевич, если к вам на горячую линию не поступает звонков – это профанация. Вы спросите со своих подчиненных. А то, что нам поступило, я поручаю направить в Росздравнадзор. А то, видите, не поступает туда обращения. Значит доверия нет к организации? В чем дело? Либо так организовано. Вы как руководитель об этом задумываетесь? А не просто в сторонке в этой ситуации постоять», — заявил Азаров, отметив, что для решения этого вопроса необходимо желание.

Он призвал руководителя надзорного ведомства объединить усилия и поучаствовать в наведении порядка.

«Президента поручения слушаете? Позицию свою определили к этим поручениям? Понимаете, зачем штаб заседает и чем мы здесь занимаемся? Так включайтесь по полной», — заявил глава региона.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области зафиксировали рост цен на отдельные группы медикаментов.

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