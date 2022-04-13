Вашингтон, 13 апреля 2022, 08:40 — REGNUM Администрация президента США сегодня, 13 апреля, объявит о направлении Украине дополнительной военной помощи на $750 млн. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников.
Вместе с тем отмечается, что окончательное решение об этом в Белом доме еще не приняли.
Как сообщало ИА REGNUM, Пентагон изучает возможность отправки Киеву вертолетов Ми-17 и военных внедорожников Humvee в качестве очередного пакета помощи.
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