Нью-Дели, 13 апреля 2022, 08:38 — REGNUM В Индии от полётов на лайнерах Boeing 737 MAX оказались отстранены 90 пилотов национальной авиакомпании Spicejet. Об этом говорится в опубликованном 13 апреля заявлении Главного управления гражданской авиации Индии (Directorate General of Civil Aviation, DGCA).
В качестве основной причины приостановки полётов на данном самолёте авиарегулятор называет необходимость прохождения пилотами дополнительного курса обучения на авиасимуляторах компании Boeing.
По информации Spicejet, в её парке в настоящее время присутствует 11 самолётов Boeing 737 MAX, при этом управлению данной моделью обучены порядка 650 пилотов компании. В связи с этим отсутствие на время обучения 90 пилотов никоим образом не скажется на графике полётов.
Напомним, самолёты Boeing 737 MAX были запрещены к эксплуатации во многих странах после катастроф, произошедших в Эфиопии и Индонезии в 2019 году. Трагедии, произошедшие с разницей в пять месяцев, унесли жизни 346 человек. Индийский регулятор снял запрет на эксплуатацию данного самолёта в августе 2021 года.
Как сообщало ИА REGNUM, Главное управление гражданской авиации Индонезии в декабре 2021 года отменило запрет на эксплуатацию самолётов Boeing 737 MAX.
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