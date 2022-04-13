Нью-Дели, 13 апреля, 2022, 08:38 — ИА Регнум. В Индии от полётов на лайнерах Boeing 737 MAX оказались отстранены 90 пилотов национальной авиакомпании Spicejet. Об этом говорится в опубликованном 13 апреля заявлении Главного управления гражданской авиации Индии (Directorate General of Civil Aviation, DGCA).

Oleg V. Belyakov Boeing 737-8 MAX

В качестве основной причины приостановки полётов на данном самолёте авиарегулятор называет необходимость прохождения пилотами дополнительного курса обучения на авиасимуляторах компании Boeing.

DGCA «На данный момент мы отстранили их от полётов на Boeing 737 MAX, чтобы они смогли пройти успешную переподготовку на этих самолётах».

По информации Spicejet, в её парке в настоящее время присутствует 11 самолётов Boeing 737 MAX, при этом управлению данной моделью обучены порядка 650 пилотов компании. В связи с этим отсутствие на время обучения 90 пилотов никоим образом не скажется на графике полётов.

Напомним, самолёты Boeing 737 MAX были запрещены к эксплуатации во многих странах после катастроф, произошедших в Эфиопии и Индонезии в 2019 году. Трагедии, произошедшие с разницей в пять месяцев, унесли жизни 346 человек. Индийский регулятор снял запрет на эксплуатацию данного самолёта в августе 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, Главное управление гражданской авиации Индонезии в декабре 2021 года отменило запрет на эксплуатацию самолётов Boeing 737 MAX.