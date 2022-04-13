Москва, , 08:37 — REGNUM Московский ЦСКА одержал победу над санкт-петербургским СКА в шестом матче финальной серии Западной конференции плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 3:1.

СКА — ЦСКА Андрей Пронин © ИА REGNUM

В составе ЦСКА дубль оформил нападающий Михаил Григоренко, ещё одну шайбу забросил форвард Виталий Абрамов. У СКА отличился нападающий Валентин Зыков.

Таким образом, ЦСКА сравнял счёт в серии – 3:3. Победитель противостояния определится в седьмом матче, который пройдёт 14 апреля в Санкт-Петербурге. Победитель выйдет в финал Кубка Гагарина, в котором сыграет с магнитогорским «Металлургом».

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