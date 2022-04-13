Москва, 13 апреля 2022, 08:37 — REGNUM На портале правительства Москвы — mos. ru — запустили специальный проект, посвященный внедрению технологий искусственного интеллекта (ИИ), сообщается на портале мэра столицы.

Искусственный интелект
Искусственный интелект
(сс) CWitte

Проект поможет разработчикам создавать новые прорывные проекты во всех сферах столичного хозяйства, а все желающие смогут узнать о том, какие проекты с использованием ИИ уже реализуются в Москве.

Отмечается, что в столице реализуется более 70 проектов с применением ИИ: чат-боты и голосовые помощники, системы интеллектуального контроля за уборкой, строительством и благоустройством, компьютерное зрение в здравоохранении др.

Как сообщало ИА REGNUM, на портале правительства Москвы — mos. ru — создана новая специальная страница «Стабилизация экономики Москвы».

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