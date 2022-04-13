Москва, , 08:37 — REGNUM На портале правительства Москвы — mos. ru — запустили специальный проект, посвященный внедрению технологий искусственного интеллекта (ИИ), сообщается на портале мэра столицы.

Искусственный интелект (сс) CWitte

Проект поможет разработчикам создавать новые прорывные проекты во всех сферах столичного хозяйства, а все желающие смогут узнать о том, какие проекты с использованием ИИ уже реализуются в Москве.

Отмечается, что в столице реализуется более 70 проектов с применением ИИ: чат-боты и голосовые помощники, системы интеллектуального контроля за уборкой, строительством и благоустройством, компьютерное зрение в здравоохранении др.

Как сообщало ИА REGNUM, на портале правительства Москвы — mos. ru — создана новая специальная страница «Стабилизация экономики Москвы».

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