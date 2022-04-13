«Зеленые» пообещали сохранить баланс сил в Сенате Австралии
Канберра, 13 апреля, 2022, 08:45 — ИА Регнум. Лидер «Зеленых» Адам Бандт предельно уверен, что его партия сохранит баланс сил в Сенате Австралии после майских парламентских выборов. О том, является ли такое заявление политика очередным предвыборным обещанием или больше похоже на правду, 13 апреля рассказали журналисты радиостанции ABC.
«Смотрите, есть, конечно, все шансы, что так оно и будет. Зеленые сейчас занимают девять мест в Сенате. Из них трое выдвинуты на переизбрание, и опросы показывают, что они удержат мандаты», — пишут журналисты.
Более того, «Зеленые» могут рассчитывать на взятие еще одного сенатского кресла. Это произойдет либо в Южной Австралии, либо в Квинсленде, где общественное мнением благоволит партии.
Но, пишут журналисты, баланс сил в Сенате «Зеленые» сохранят в ограниченном смысле, поскольку для проталкивания своих законопроектов последние три года правительство Скотта Моррисона успешно заключало сделки с независимыми сенаторами, минуя «Зеленых».