Канберра, 13 апреля, 2022, 08:45 — ИА Регнум. Лидер «Зеленых» Адам Бандт предельно уверен, что его партия сохранит баланс сил в Сенате Австралии после майских парламентских выборов. О том, является ли такое заявление политика очередным предвыборным обещанием или больше похоже на правду, 13 апреля рассказали журналисты радиостанции ABC.

JJ Harrison Парламент Австралии. Канберра

«Смотрите, есть, конечно, все шансы, что так оно и будет. Зеленые сейчас занимают девять мест в Сенате. Из них трое выдвинуты на переизбрание, и опросы показывают, что они удержат мандаты», — пишут журналисты.

Более того, «Зеленые» могут рассчитывать на взятие еще одного сенатского кресла. Это произойдет либо в Южной Австралии, либо в Квинсленде, где общественное мнением благоволит партии.

Но, пишут журналисты, баланс сил в Сенате «Зеленые» сохранят в ограниченном смысле, поскольку для проталкивания своих законопроектов последние три года правительство Скотта Моррисона успешно заключало сделки с независимыми сенаторами, минуя «Зеленых».