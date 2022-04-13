Москва, 13 апреля, 2022, 08:37 — ИА Регнум. Цены на нефть в мире трудно спрогнозировать в современной ситуации, сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

Minenergo.gov.ru Николай Шульгинов

Министр рассказал, что в нынешних условиях трудно заниматься прогнозированием, особенно «при неконструктивном поведении западных политиков в отношении этой ситуации».

По словам Шульгинова, прокомментировавшего возможный запрет на Западе закупок российской нефти, Россия готова продавать нефть и нефтепродукты в любом ценовом диапазоне.