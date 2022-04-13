Шульгинов не стал прогнозировать цены на нефть из-за поведения Запада
Москва, 13 апреля, 2022, 08:37 — ИА Регнум. Цены на нефть в мире трудно спрогнозировать в современной ситуации, сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов.
Minenergo.gov.ru
Николай Шульгинов
Министр рассказал, что в нынешних условиях трудно заниматься прогнозированием, особенно «при неконструктивном поведении западных политиков в отношении этой ситуации».
По словам Шульгинова, прокомментировавшего возможный запрет на Западе закупок российской нефти, Россия готова продавать нефть и нефтепродукты в любом ценовом диапазоне.