Оренбург, 13 апреля, 2022, 08:36 — ИА Регнум. В Оренбургской области, по состоянию на утро 13 апреля, остаются закрытыми для движения 12 мостов. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

19.mchs.gov.ru Паводок

Кроме того, в регионе закрыт один участок автомобильной дороги. Причиной для ограничительной меры стал перелив талых вод через проезжую часть.

Стоит отметить, паводок на территории Оренбуржья отступает. Число низководных мостов, закрытых для движения, уменьшается. Днем ранее вне доступа числилось 15 мостовых сооружений.

Напомним, ежегодно под риском затопления в период паводка в Оренбургской области находится 44 низководных моста.