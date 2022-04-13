Барнаул, 13 апреля, 2022, 08:36 — ИА Регнум. В Алтайском крае возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Как сообщает 13 апреля пресс-служба ведомства, пострадавшим оказался житель Табунского района 1988 года рождения.

Светлана Шаповалова Сельхозтехника

По его словам, накануне он позвонил, как он считал, начальнику отдела сбыта в одну из организаций и договорился о приобретении сельскохозяйственных шин в количестве шести штук на общую сумму 543 тысячи рублей. Ему сделали якобы хорошую скидку и в итоге к оплате насчитали 525 тысяч рублей. Мужчина согласился и по указанным собеседником реквизитам перевел денежные средства. После этого мнимый сотрудник организации перестал выходить на связь. Мужчина понял, что его обманули и обратился в полицию.

Как рассказывает потерпевший, о мошеннических действиях он знал, тем более неоднократно сотрудниками полиции ему вручались памятки по профилактике мошенничеств с целью предотвращения преступлений.

Как сообщало ИА REGNUM, с обманом при покупках товаров через интернет сталкивались 29% жителей России. Единожды становились жертвами интернет-мошенников 20%, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

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