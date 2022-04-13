Канберра, 13 апреля, 2022, 08:36 — ИА Регнум. 12 апреля премьер-министр Австралии Скотт Моррисон посетил один из заводов Rheem Australia, где пообещал, что в случае победы на выборах возглавляемое им правительство «Коалиции» создаст 1,3 миллиона рабочих мест к 2027 году. Однако 13 апреля радиостанция ABC сообщила, что руководство Rheem Australia намерено уволить часть своих сотрудников, а производственные мощности перевезти во Вьетнам.

The White House Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон

«В то время как премьер-министр продавал избирателям идею создания новых рабочих мест, объект, в котором проводилось мероприятие, лишиться некоторых своих сотрудников в рамках реструктуризации, которая перенесет большую часть операционных мощностей во Вьетнам», — пишут журналисты.

В своем заявлении управляющий директор Rheem Крис Тейлор сказал, что более 500 сотрудников завода, на котором побывал Моррисон в рамках предвыборной кампании, были проинформированы об изменениях еще в прошлом году. Но, похоже, говорить о создании рабочих мест перед персоналом, который скоро уволят Моррисона не смутило.