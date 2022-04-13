Веллингтон, , 08:35 — REGNUM 13 апреля Резервный банк Новой Зеландии (RBNZ) поднял официальную ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов с 1% до 1,50%. Об этом сообщил австралийский телеканал Nine News.

Флаг Новой Зеландии

В правлении RBNZ заявили, что процентные ставки буду повышаться, чтобы снизить риски резкого роста инфляции и стоимости жизни.

Новая Зеландия также пережила бум цен на недвижимость, даже больший, чем Австралия: в 2021 году стоимость отдельного домовладения выросла на 27,4%.

В Австралии за тот же период цены выросли на 21,9%, но процентная ставка на континенте составляет всего 0,1% (примерно на 140 базисных пунктов ниже).

Напомним, что сейчас в Австралии многие экономисты предупреждают, что к середине 2023 года, ключевая ставка в стране вырастет в 15 раз — до 1,5%.