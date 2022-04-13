Владивосток, 13 апреля, 2022, 08:43 — ИА Регнум. Власти Приморья и соответствующие службы отменили обязательную вакцинацию от COVID-19, которую вводили ранее для некоторых категорий населения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве края.

Минобороны России Вакцинация

Таким образом теперь не нужно прививаться без желания тем, кто работает в сферах: образования, здравоохранения, соцобслуживания и соцзащиты, транспорта, культуры, физкультуры и спорта, экскурсионной и выставочной деятельности, оказания услуг, пищевой промышленности, рыболовства, строительства, ЖКХ и энергетики, промышленных предприятий, а также чиновникам и офисным работникам. У них сформирован коллективный иммунитет более 80%.

«Вместе с тем, общий план по законченной вакцинации в Приморье выполнен лишь на 63,18%. Это не позволяет сформировать коллективный иммунитет. Поэтому добровольная и бесплатная вакцинация от коронавируса продолжается», — уточнили специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, новая волна заражений коронавирусной инфекции возможна в России в начале лета, завил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.