Канберра, , 08:34 — REGNUM Обновленная коронавирусная статистика от 13 апреля показала, что число новых случаев заражений коронавирусом в австралийском Новом Южном Уэльсе, самом населенном штате страны, вновь увеличилось по сравнению с предыдущим днем. То же самое можно сказать про штат Виктория, передает телеканал Nine News.

Австралия Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, за последние сутки в Новом Южном Уэльсе выявили 18 265 новых случаев заражения коронавирусом. Это выше, чем 15 334 случая, о которых сообщалось 12 апреля, но ниже 24 151 случая, который был зарегистрирован неделей ранее.

Еще восемь человек в штате скончались от COVID-19.

Эпидемиологическая ситуация в соседней Виктории также ухудшилась: число случаев заражения за сутки выросло до 10 907 с 10 293. За прошедший день еще 14 человек скончались от COVID-19.