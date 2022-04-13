Пермь, , 08:30 — REGNUM В Пермском крае начался сезон клещевой активности. Зарегистрировано два пострадавших от укусов насекомыми. Об этом сообщает Управлении Роспотребнадзора по региону.

Клещ

В медучреждения с жалобами на укусы клещами обратились два человека. В первом случае клещ атаковал 42-летнего пермяка на берегу реки в Пермском районе. Во втором случае пострадал четырёхлетний ребенок, когда находился территории частного садового участка в Очерском районе.

При лабораторном исследовании клещей возбудителей инфекционных заболеваний не обнаружили.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Прикамье закупит в 2022 году более 280 тыс. доз вакцины против клещевого вирусного энцефалита.

Читайте ранее в этом сюжете: Прикамье закупит 280 тыс. доз вакцины против клещевого энцефалита