Пермь, 13 апреля 2022, 08:30 — REGNUM В Пермском крае начался сезон клещевой активности. Зарегистрировано два пострадавших от укусов насекомыми. Об этом сообщает Управлении Роспотребнадзора по региону.
В медучреждения с жалобами на укусы клещами обратились два человека. В первом случае клещ атаковал 42-летнего пермяка на берегу реки в Пермском районе. Во втором случае пострадал четырёхлетний ребенок, когда находился территории частного садового участка в Очерском районе.
При лабораторном исследовании клещей возбудителей инфекционных заболеваний не обнаружили.
Как уже сообщало ИА REGNUM, Прикамье закупит в 2022 году более 280 тыс. доз вакцины против клещевого вирусного энцефалита.
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