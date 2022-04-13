Сидней, Австралия, 13 апреля, 2022, 08:39 — ИА Регнум. Молодой «прогрессивный активист», поддерживающий ранее на выборах лейбористов, пришел на частное мероприятие с участием премьер-министра Австралии Скотта Моррисона в Сиднее и принялся его оскорблять, после чего его выгнали из зала. Об этом сообщил 13 апреля телеканал Nine News.

Pmc. gov. au Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон

Адисен Райт, чья биография в TikTok характеризует его как сторонника левого крыла лейбористов, сказал, что он был «задержан» после того, как подошел к Моррисону и сказал все, что о нем думает.

«Я просто хочу задать один вопрос, Скотти», — говорит тиктокер, прежде чем премьер-министр понял, что молодой человек снимает его на видео.

Тут Моррисон сказал ему, что мероприятие в байдарочном клубе, в котором они оба находились, носит частный характер, после чего Райт начал оскорблять Моррисона, сказав что он «позор» для страны.

Как пишут журналисты, Райт соврал, заявив, что был задержан. К нему просто подошли полицейские и попросили покинуть место. Никаких правовых последствий для него не было.