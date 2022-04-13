Вашингтон, , 08:28 — REGNUM Заявления пресс-секретаря Госдепа США о возможности применения химического оружия в ходе спецоперации являются «пустой болтовнёй». Об этом заявили в посольстве России в США.

Склад химоружия Green Cross Switzerland

«ВС РФ успешно выполняют поставленные перед ними задачи на украинской территории. При этом в их распоряжении нет и не может быть боевых отравляющих веществ, так как наша страна уничтожила все запасы химоружия ещё в 2017 году», — говорится в заявлении посольства.

В дипмиссии напомнили, что единственной страной в мире, которая является участницей конвенции о запрещении химического оружия, но не выполнила обязательства по утилизации, является США.

«Американский арсенал вооружений этого типа представляет реальную угрозу для человечества», — отметили в посольстве.