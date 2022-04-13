Сидней, Австралия, , 08:29 — REGNUM Старшие менеджеры крупнейших авиакомпаний Австралии были вынуждены работать на стойках регистрации, поскольку огромные толпы пассажиров продолжают заполнять аэропорты по всей стране. Об этом 13 апреля сообщил телеканал Nine News.

В аэропорту RainerPrang

Сотрудникам службы безопасности в аэропорту Сиднея даже были предложены ваучеры на 50 долларов в течение следующих двух недель, поскольку их просят оставаться на работе в сверхурочное время.

Утром 13 апреля очередь из автомобилей в Международный аэропорт Сиднея была настолько длинной, что она растянулась на километр.

Отмечается, что процесс регистрации настолько изнурительный, что сотрудники аэропорта Сиднея даже начали раздавать бутылки с водой людям, ожидающим в очереди.

Теперь пассажирам в любом аэропорту Австралии рекомендуется прибывать как минимум за два часа до внутреннего рейса и за три до международного, поскольку нехватка кадров продолжает ощущаться повсеместно.