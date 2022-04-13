Сидней, Австралия, 13 апреля 2022, 08:29 — REGNUM Старшие менеджеры крупнейших авиакомпаний Австралии были вынуждены работать на стойках регистрации, поскольку огромные толпы пассажиров продолжают заполнять аэропорты по всей стране. Об этом 13 апреля сообщил телеканал Nine News.
Сотрудникам службы безопасности в аэропорту Сиднея даже были предложены ваучеры на 50 долларов в течение следующих двух недель, поскольку их просят оставаться на работе в сверхурочное время.
Утром 13 апреля очередь из автомобилей в Международный аэропорт Сиднея была настолько длинной, что она растянулась на километр.
Отмечается, что процесс регистрации настолько изнурительный, что сотрудники аэропорта Сиднея даже начали раздавать бутылки с водой людям, ожидающим в очереди.
Теперь пассажирам в любом аэропорту Австралии рекомендуется прибывать как минимум за два часа до внутреннего рейса и за три до международного, поскольку нехватка кадров продолжает ощущаться повсеместно.