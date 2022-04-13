Херсон, Украина, , 08:25 — REGNUM Представители силовых ведомств РФ нашли в детской областной больнице Херсона спрятанный архив с личными делами силовиков Украины, сообщает 13 апреля РИА Новости.

Документы myrfa

Отмечается, что были обнаружены личные дела и медицинские карты украинских силовиков. При этом нынешние работники архива больницы заявляют о непричастности к этим документам, ссылаясь на действия бывшего больничного руководства, сбежавшего до прихода в город военных Вооруженных сил России.

Также уточняется, что найденные сотрудниками российских силовых ведомств документы представляют интерес с оперативной точки зрения, включая также личные характеристики на сотрудников полиции Херсонской области и ряд других документов, которые пока не планируется публиковать в интересах следствия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посольство России в США призвало Вашингтон не распространять дезинформацию и активизировать процесс уничтожения американского химического оружия.