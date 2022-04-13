Кызыл, , 08:25 — REGNUM В Туве перед судом предстанут двое подростков 15 и 17 лет по обвинению в совершении имущественных преступлений. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

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По данным следствия, 20 января 2021 года один из обвиняемых тайно похитил из учебного кабинета смартфон учителя. Ночью 2 октября того же года подросток с другом вытолкали припаркованную машину со двора, проникли в салон и угнали её.

«Прокатившись, около 05 часов утра несовершеннолетние обвиняемые бросили автомобиль на одной из улиц города, где он был обнаружен и передан собственнику», — отметили в ведомстве.

Были возбуждены уголовные дела по статьям «кража» и «угон автомобиля без цели хищения». К настоящему времени расследование дела завершено, документы направлены в суд. Подросткам грозит до семи лет лишения свободы.