Бишкек, , 08:25 — REGNUM Более 600 человек эвакуировали власти Киргизии из приграничных с Таджикистаном районов, около которых произошёл конфликт. Об этом 13 апреля сообщило киргизское МЧС.

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По данным ведомства, что всего из приграничных сёл Баткенской области эвакуированы 644 человека. В основном были вывезены женщины, дети и старики.

Отмечается, что все они были размещены во временных пунктах для эвакуированных. Причём некоторые из них уже начали возвращаться домой.

Напомним, конфликт между пограничниками Киргизии и Таджикистана начался 12 апреля. По данным киргизской стороны, во время конфликта были ранены два гражданина республики и один житель Таджикистана.

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