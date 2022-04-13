Вашингтон, 13 апреля, 2022, 08:25 — ИА Регнум. Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в мире превысило 500 млн. Об этом 13 апреля свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса, ведущего медицинскую статистику на основе данных федеральных и местных властей, а также открытых источников.

Коронавирус

По состоянию на 07:00 мск 13 апреля общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в мире достигло500 363 741. С начала пандемии от последствий заболевания COVID-19 скончались 6 183 944 человек.

На первом месте в мире по общему числу выявленных случаев заражения находятся США. на втором Индия, на третьем Бразилия. Россия по общему числу инфицированных коронавирусом находится на седьмом месте в мире.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по данным ВОЗ общее число выявленных с 4 по 10 апреля случаев заражения коронавирусом в мире снизилось на 24%.