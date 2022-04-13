Иркутск, , 08:24 — REGNUM Перечень производственных объектов, возведенных в Иркутской области достаточно обширный. Как сообщает территориальное управление государственной статистики, это 550,8 км линий электропередач различного напряжения, трансформаторные понизительные подстанции (1586,5 тыс. кВа), 64 нефтяные скважины. нефтепроводы и нефтепродуктопроводы, длина которых выросла на 197 км.

Иркутская область. Тельма Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Коммунальное хозяйство области пополнилось новыми объектами теплоснабжения (10 Гкал/час) и тепловыми сетями (2 км) в городах Нижнеудинске и Черемхово. В поселках Куйтун, Чунский и г. Иркутске возведены водопроводы пропускной способностью 9,3 тыс. куб. м воды в сутки. В Иркутске, Куйтунском и Заларинском районах проложены водопроводные сети общей протяженностью 10,9 км. Построено 27 км автомобильных дорог с твердым покрытием, 24 км из них в Катангском районе. Возведено два моста общей протяженностью 3775 погонных метров и наземные пешеходные переходы — 262 погонных метра.

На предприятиях общественного питания Иркутского района, Усть-Кута и Братска добавилось 373 посадочных мест. Открылись новые объекты розничной торговли общей площадью 4,2 тыс. кв. м, наиболее крупные из них в Усть-Куте (2,0), Иркутском районе (0,8) и Братске (0,7).

На территории области возводятся объекты социально-культурного назначения. В 2021 году за счет нового строительства сдана в эксплуатацию школа на 725 ученических мест в Иркутском районе и музыкальная школа на 60 мест в Балаганском районе. В дошкольных образовательных организациях так же добавилось 725 мест.

Для поддержания здоровья населения построено два плавательных бассейна, два физкультурно-оздоровительных комплексов, а так же спортивные залы (0,9 тыс. кв. м), футбольные поля, игровые площадки и др. (6,6 тыс. кв. м). Объекты для здоровья возводились в Братске, Тулуне, Усть-Кутском, Усть-Удинском, Заларинском, Киренском и Нижнеилимском районах. Введены в действие амбулаторно-клинические учреждения: детская поликлиника и женская консультация в г. Иркутске и фельдшерско-акушерский пункт в п. Железнодорожный Усть-Илимского района.

Дома культуры построены в Заларинском, Киренском, Усть-Удинском, Бодайбинском, Зиминском районах, а в Эхирит-Булагатском районе появилась еще и библиотека на 100 тыс. томов книжного фонда.

Как сообщало ИА REGNUM, Иркутской области объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», в январе–феврале 2022 года составил 33,7 млрд. рублей, что на 35,6% больше, чем в предыдущем году.

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