Брисбен, Австралия, , 08:27 — REGNUM Утром 13 апреля в студию к репортерам и продюсерам отделения федерального канала 9News в Квинсленде «пришел» необычный гость. Это стало понятно, когда один из сотрудников заметил змею в отделе новостей.

Змея Эколого-биологический центр «Следово»

Скользкое существо заползло в студию, расположившись в теплом месте над множеством телевизоров. Отмечается, что змея выбрала не самое последнее место — она предпочла полежать над столом начальника штаба в офисе.

Охрана немедленно вызвала службу по отлову змей, чтобы избавиться от неприятного существа, которое мешало работать.

Как оказалось, поделиться новостями в студию 9News заполз обыкновенный питон. На кадрах видно, что приехавший змеелов убрал его голыми руками.