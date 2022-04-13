В Австралии в офис одного из телеканалов заползла змея
Брисбен, Австралия, 13 апреля, 2022, 08:27 — ИА Регнум. Утром 13 апреля в студию к репортерам и продюсерам отделения федерального канала 9News в Квинсленде «пришел» необычный гость. Это стало понятно, когда один из сотрудников заметил змею в отделе новостей.
Эколого-биологический центр «Следово»
Змея
Скользкое существо заползло в студию, расположившись в теплом месте над множеством телевизоров. Отмечается, что змея выбрала не самое последнее место — она предпочла полежать над столом начальника штаба в офисе.
Охрана немедленно вызвала службу по отлову змей, чтобы избавиться от неприятного существа, которое мешало работать.
Как оказалось, поделиться новостями в студию 9News заполз обыкновенный питон. На кадрах видно, что приехавший змеелов убрал его голыми руками.