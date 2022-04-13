Джакарта, 13 апреля, 2022, 08:23 — ИА Регнум. Военно-морские силы Индонезии задержали два иностранных судна под флагом Малайзии, сообщает CNN Indonesia.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индонезия

Корабли TB Ever Sunrise GT 882 и TK Ever Carrier GT 98 перевозили 1 799 959 метрических тонн незаконного пальмового масла.

На кораблях находились 10 членов экипажа, состоящих из 6 граждан Индонезии, 3 граждан Индии и 1 гражданина Малайзии. Все они были доставлены в отделение для дальнейшего расследования.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди рассказала о председательстве в G20 на фоне давления со стороны западных стран по поводу присутствия на форуме президента России.