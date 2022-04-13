Москва, , 08:23 — REGNUM По итогам дня 12 апреля баррель нефти марки Brent подорожал на 5,80%, до $105,00. Восстановление цены наблюдалось с азиатской сессии, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Власти Шанхая несколько смягчили карантинные меры, однако большинство людей по-прежнему вынуждены оставаться дома. Если заболеваемость COVID-19 начнет расти, то власти обещают вновь ужесточить ограничения.

Рост котировок также поддерживается сокращением поставок нефти из России. Из-за санкций покупатели отказываются покупать топливо в РФ.

Тем временем, генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо дал понять представителям Евросоюза, что альянс не сможет компенсировать снижение поставок российской нефти на мировой рынок.

Рост котировок усилился после выхода отчета по инфляции США. Цена повышалась до уровня 105,66. Сегодня, 13 апреля, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $105 за баррель.

Американский институт нефти (API) сообщил, что запасы нефти в США выросли на 7,8 млн баррелей, превысив предыдущий показатель в 1,08 млн баррелей. Отчет не оказал влияния на рынок.

Сегодня выйдет отчет о запасах нефти от Управления энергетической информации (EIA). Он будет иметь важное значение.

Ожидается, что запасы нефти достигнут 1,367 млн баррелей против предыдущей роста на 2,421 млн баррелей. Если это произойдет, то ожидается восстановление цен на нефть Brent до $108 за баррель.

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