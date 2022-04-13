Вашингтон, 13 апреля 2022, 08:23 — REGNUM Посольство России в США призвало Вашингтон не распространять дезинформацию и активизировать процесс уничтожения американского химического оружия.
В дипмиссии подчеркнули, что американский арсенал вооружений данного типа представляет реальную угрозу для всего человечества.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что слова официального представителя Госдепа США Неда Прайса о якобы планах России применить химическое оружие на Украине не имеет под собой никаких оснований.
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