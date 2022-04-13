Сеул, , 08:21 — REGNUM В марте 2022 года численность занятого населения Южной Кореи увеличилась на 831 тыс. человек. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

Безработица. Вакансий нет Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, занятость в Южной Корее растёт 13 месяцев подряд.

Известно, что на конец марта текущего года в стране на рабочих местах трудились 27,75 млн человек.

Количество работающего населения в сфере оптовой и розничной торговли сократилось на 32 тыс. человек, в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса — на 20 тыс. человек, в сфере финансов и страхования — на 25 тыс. человек, в сфере бытовых услуг — на 30 тыс. человек.

С другой стороны, количество работающего населения в строительной сфере, напротив, увеличилось на 64 тыс. человек, в сфере транспорта и логистики — на 81 тыс. человек, в сфере информационно-коммуникационных технологий — на 81 тыс. человек, в промышленном секторе — на 100 тыс. человек.

Уровень занятости лиц в возрасте старше 15 лет составил 61,4%, что на 1,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Уровень занятости лиц в возрасте 15−64 лет составил 67,8%.

Уровень безработицы сократился на 1,3% и составил 3%.