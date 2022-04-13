Канберра, , 08:25 — REGNUM Насыщенность воздуха в Австралии пыльцой рекордно превышает средние значения, и медики обеспокоены, что больше всех пострадает от этого те, кто страдает астмой и сенной лихорадкой. Об этом сообщил 13 апреля телеканал Nine News со ссылкой на источник.

Австралия

Профессор Джанет Дэвис из Технологического университета Квинсленда сказала, что уровень пыльцы в Брисбене в 3,8 раза превышает средний показатель за предыдущие пять лет.

Ежегодно около 39 000 австралийцев госпитализируют из-за болезней, связанных с астмой, и почти каждый пятый житель Австралии страдает от сенной лихорадки.

«Значительный всплеск содержания пыльцы в воздухе в этом сезоне вызван сочетанием обильных осадков и роста травы начиная с сентября, а также высокими средними температурами», — пишут журналисты.