Калуга, 13 апреля, 2022, 10:28 — ИА Регнум. В Калуге у входа в Государственные музей истории космонавтики 12 апреля установили новый арт-объект в виде огромной монеты с изображением великого русского космиста Константина Циолковского. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу музея.

Александр Аникеев В Калуге у входа в Государственные музей истории космонавтики установили новый арт-объект в виде монеты с изображением Константина Циолковского

В День космонавтики посетители и работники музея традиционно возложили цветы на могилу Константина Циолковского и к памятнику первому космонавту Земли Юрию Гагарину. У входа в музей появился арт-объект «Монета «Стремление к звёздам», К. Э. Циолковский». Это подарок жителям города к 165-летию учёного от Банка России, отметили в пресс-службе музея.

Как сообщало ИА REGNUM, памятную серебряную монету серии «Космос», посвященную выдающемуся ученому и основоположнику отечественной космонавтики, калужанину Константину Эдуардовичу Циолковскому, выпустил в обращение Банк России. Для изготовления монеты были использованы фотографии ученого из фондов Государственного музея истории космонавтики им. К. Э. Циолковского в Калуге.