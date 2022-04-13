Владивосток, 13 апреля, 2022, 08:41 — ИА Регнум. Резидент свободного порта Владивосток компания «МАКРО» построила в столице Приморья комплекс по производству кассовой ленты, востребованной в розничной торговле. Предприятие способно значительно увеличить предложение на рынке дефицитной термоленты. В приоритете поставок — Дальний Восток и Сибирь, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Минвостокразвития.

Marco Verch Кассовый чек

Новое производство позволит намного снизить возникший из-за санкций дефицит термоленты для чеков. Объёмы составляют от 50 до 100 тонн в месяц. Резидент свободного порта Владивосток (СПВ) инвестировал в проект 100 млн рублей.

«В связи с санкциями, поставки исходного сырья — термобумаги из Европы и Южной Кореи, значительно осложнились, некоторые поставщики и вовсе прекратили отгрузки, появился дефицит предложения. Производство, оснащенное полностью автоматическим высокоскоростным оборудованием. На складе производственного комплекса создан достаточный запас сырья и готовой продукции для удовлетворения регионального спроса. Сырье стабильно поступает из Китая. Ставка на китайских производителей термобумаги была сделана изначально», — пояснила гендиректор «МАКРО» Марина Крохтина.

Для расширения производственной линейки компания закупила станки для выпуска термоэтикетки – стикеров, которые клеятся на упаковку товара.

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Как сообщало ИА REGNUM, проблема дефицита кассовой бумажной ленты является всего лишь одной из проблем. И её предлагается решить по принципу нет чека — нет проблемы. Но здесь есть несколько нюансов, заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов.