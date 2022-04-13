Якутск, , 08:23 — REGNUM Житель города Нерюнгри в Якутии наказан за размещение в соцсетях информации, которая дискредитирует армию России. Мужчина не поверил в то, что вооружённые силы страны используются для защиты интересов России и её жителей, поддержания международного мира и безопасности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 апреля в пресс-службе МВД региона.

ВС РФ Mil.ru

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За свои действия якутянин ответил по статье 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации). Нерюнгринский районный суд принял решение оштрафовать гражданина на 30 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее виновными в дискредитации ВС РФ признали троих жителей Якутии. Их оштрафовали.