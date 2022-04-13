Москва, , 08:18 — REGNUM Специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) разрабатывают план-проект третьей фазы клинических исследований вакцины от коронавируса «Конвасэл». Об этом 13 апреля сообщили в пресс-службе организации.

Исследование Lzmed.ru

«Само исследование предполагается начать в конце лета текущего года», — говорится в сообщении представителей ФМБА, которое цитирует РИА Новости.

В рамках третьей фазы исследований будет оценена безопасность, иммуногенность, а также профилактическая эффективность вакцины. Испытания продлятся не менее шести месяцев, уточнили в пресс-службе медико-биологического агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство здравоохранения России зарегистрировало вакцину от коронавируса «Конвасэл», разработанную Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА), 18 марта 2022 года. Новый препарат основан на применении компонентов нуклеокапсидного N-белка вируса SARS-CoV-2, а не поверхностного шипообразного S-белка.

Как показали результаты клинического исследования, «Конвасэл» приводит у человека к 100% выработке высоких титров специфических антител класса IgG к белку N, специфического клеточного иммунитета, а также развитию выраженной антителозависимой цитотоксичности.

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Производство первой в мире субъединичной рекомбинантной вакцины против COVID-19 «Конвасэл» было запущено Санкт-Петербургским научно-исследовательским институтом вакцин и сывороток ФМБА в начале апреля.

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