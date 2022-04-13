Луганск, , 08:18 — REGNUM За последние сутки территория Луганской Народной Республики была обстреляна пять раз. Об этом 13 апреля сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Артобстрел Mil.gov.ua

В представительстве рассказали, что украинские войска за минувшие сутки пять раз обстреляли четыре населенных пункта в Луганской Народной Республике. В результате атак получил ранение местный житель.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска обстреляли Ясиноватую из «Града».