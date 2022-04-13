Луганск, 13 апреля, 2022, 08:18 — ИА Регнум. За последние сутки территория Луганской Народной Республики была обстреляна пять раз. Об этом 13 апреля сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Mil.gov.ua Артобстрел

В представительстве рассказали, что украинские войска за минувшие сутки пять раз обстреляли четыре населенных пункта в Луганской Народной Республике. В результате атак получил ранение местный житель.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска обстреляли Ясиноватую из «Града».